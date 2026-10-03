Женщина родила в аэропорту Шереметьево и задушила младенца

Пассажирка и ее новорожденный ребенок умерли в аэропорту Шереметьево после родов в туалете. Об этом 3 октября сообщил источник 5-tv.ru.

По его словам, происшествие случилось 2 октября. После прилета у женщины начались схватки. Она направилась в туалет в зоне прилета терминала C, где родила ребенка.

Согласно предварительным сведениям собеседника издания, пассажирка перекрыла младенцу дыхание туалетной бумагой. Вскоре умерла и сама женщина.

Обстоятельства случившегося выясняются. Причина смерти матери в сообщении не указана.

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