Могут ли мурашки на коже решить проблему облысения? Комментарий биолога

Американские ученые из Гарвардского университета прояснили природу возникновения мурашек. В недавнем исследовании биологи сделали вывод, что те же типы клеток, которые вызывают мурашки, ответственны за стимулирование роста волос. То есть каждый раз возникновение «гусиной кожи» способствует появлению новых волосяных фолликул, пишет KP.RU. Это значит, что, согласно результатам эксперимента, мурашки помогают решить проблему облысения.

Руководитель лаборатории клеточной биологии ИБР РАН, доктор биологических наук Екатерина Воротеляк прокомментировала выводы ученых. Она объяснила, что при возникновении мурашек нервные окончания подходят к стволовым клеткам, расположенным в фолликулах, и эти нервные окончания выделяют белок.

«Под его действием стволовые клетки действительно приобретают способность к повышенному вкладу в регенерацию и, вполне возможно, таким образом стимулируют образование новых волос», — сказала эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Однако, добавила Воротеляк, такое явление скорее характерно для заживления ран. То есть нервные импульсы скорее работают на заживление микротравм, чем на создание новых волосяных фолликул.

Биолог сообщила, что по схожему принципу работают различные массажеры для головы, которые провоцируют рост волос нанесением микротравм. При этом активируются вышеперечисленные процессы, которые могут привести к активизации фолликул.

«Насчет образования новых фолликул достоверных данных у человека нет. Скорее, речь идет о том, что просыпаются спящие фолликулы или активнее растут существующие», — пояснила специалист.

Она также заявила, что результаты исследований, проведенных на данном этапе пока только на мышах, могут быть не совсем применимы к человеку.

«Кожа мышей от кожи людей очень сильно отличается. Устойчивость волосяных фолликул, активность роста у мыши существенно выше, чем у человека. Результат, который получается на мышах, с большой осторожностью надо экстпраполировать на человека», — сказала Воротеляк.

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