«Вялые вареники»: Настя Ивлеева раскрыла подробности заражения COVID-19
Блогерша рассказала о симптомах, которые проявились у ее семьи при инфицировании.
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Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva
Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, как у нее и ее семьи проявился коронавирус. О том, что звезда и ее близкие заразились COVID-19 ранее сообщила сама Ивлеева.
Как рассказала девушка на своей странице в Instagram, первые симптомы почувствовал ее супруг рэпер Элджей. У него проявилось обычное простудное недомогание, поэтому, ничего не заподозрив, он начал пить таблетки. Однако на четвертый или пятый день парень потерял вкус, и это обстоятельство его сильно насторожило.
У самой телеведущей начала сильно болеть голова, а также появились насморк и слабость. Позднее отец Элджея также потерял вкус.
«Мы сдали тест. Выяснилось, что у половины семьи есть COVID-19, у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи!» — написала блогерша.
Ивлеева призналась, что в целом их самочувствие «терпимо». Больше всего она переживает за родителей, у которых, как она надеется, не будет никаких осложнений.
«В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — утешила поклонников блогерша.
Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева предупредила своих подписчиков об опасности заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, она не очень серьезно воспринимала данную угрозу, пока сама не слегла с COVID-19.
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