В Кремле сообщили о звонке Зеленского Путину

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Светлана Шевченко
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Стороны обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.

В Кремле сообщили о звонке Зеленского Путину

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин обсудил вопрос урегулирования внутриукраинского кризиса, а также выполнение Минских соглашений с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как уточнили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе Киева.

Стороны позитивно оценили согласование дополнительных мер по сокращению огня в Донбассе, которые вступают в силу завтра, 27 июля. Также была подчеркнута важность безусловного соблюдения данных договоренностей, которые были достигнуты в ходе заседания контактной группы 22 июля.

«С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами „нормандского формата“ решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин дал оценку принятому 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в 2020 году, назвав их противоречащими Минским соглашениям. Также по мнению президента России они ставят под угрозу перспективы урегулирования конфликта.

«Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений „Комплекса мер“ и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей», — подчеркнуто в сообщении Кремля.

В завершение, главы государств обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и обменялись мнениями.

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