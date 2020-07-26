Видео: водитель на Land Cruiser въехал в магазин, где у кассы был ребенок

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Светлана Шевченко
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Шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения сетевого магазина в Краснодарском крае появились в сети.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Вконтакте @krd_chp

По предварительной информации, нетрезвый водитель на Land Cruiser въехал в сетевой магазин в городе Тихорецк Краснодарского края.

На кадрах распространенных в социальной сети видно, как в опасной зоне в этот момент находится подросток. От удара мальчик отлетел вперед, предположительно, его накрыло стойкой. Еще более шокирует тот факт, что водитель не вышел из машины, а после произошедшего вдарил по газам и вылетел из торговой точки задним ходом. Как стало известно 5-tv.ru, за рулем мог находиться местный бизнесмен.

По информации паблика ВКонтакте «ЧП Краснодар», ребенок серьезно не пострадал, но был госпитализирован. Информация о ЧП уточняется.

 

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