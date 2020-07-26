Лариса Гузеева прокомментировала информацию о приглашении ведущей на «Дом-2»

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Алиса Старжевская
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Представители телестройки поспешили заявить, что популярная телеведущая уже согласилась принять участие в реалити-шоу за хорошее вознаграждение и в сентябре будет в эфире.

Лариса Гузеева прокомментировала информацию о приглашении ведущей на «Дом-2»

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Бессменная ведущая передачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева решила принять участие в телепроекте «Дом-2». Звезда станет ведущей реалити-шоу вместе с Владом Кадони, Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной и Андреем Черкасовым, сообщает dom2tv.ru.

Отмечается, что телеведущая согласилась прийти на проект за хорошее вознаграждение. В проекте Гузеева будет вести шоу «Бородина против Бузовой».

Организаторы остановили свой выбор именно на Гузеевой, так как, по их мнению, она очень опытная телеведущая, умеющая сделать дискуссию яркой и интересной. Кроме того, благодаря богатому жизненному опыту, ей есть чем поделиться с молодыми участниками.

Первый выпуск с участием популярной ведущей появится уже первого сентября.

Вместе с тем сама Гузеева в беседе с URA.RU опровергла сообщения о своем участии в телестройке, назвав их ложными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева раскритиковала свою роль в кино.

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