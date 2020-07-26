«Худший фильм всех времен и народов»: Гузеева отругала свою роль в кино
Многие поклонники оказались не согласны с мнением телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Телеведущая Лариса Гузеева поделилась своей фотографией в 30-летнем возрасте, выложив ее в микроблоге в Instagram. Но вместо этого в комментариях поделилась еще и мнением о худшей роли в своей карьере.
«Сеть принесла фото — мне здесь 30 лет. Я заметила: везде, где я не позирую — у меня стиснуты зубы…» — поделилась актриса и главная сваха страны.
В комментариях сразу нашлись несогласные с этим утверждением, но особенно интересен был один из комментариев — от профессиональной гребчихи.
«Помню Вашу роль байдарочницы. Великолепно», — трогательно написала она.
«Худший фильм всех времен и народов», — мгновенно резко отреагировала Гузеева.
Другим поклонникам Ларисы Гузеевой эта и другие роли любимицы также нравятся. Кроме того, они оставили немало комплиментов на тему того, насколько прекрасна она на выложенном фото.
«Ларис, не заморачивайся. Стиснутые зубы — не открытый рот»;
«Уверенная, знающая себе цену, но бунтарка»;
«Шэрон Стоун нервно курит»;
«Сейчас такую естественную красоту не найдешь», — написали они.
5-tv.ru рассказывал, как резко Лариса Гузеева ответила на подозрения в злоупотреблении алкоголем.
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