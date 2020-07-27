Отдых заграницей будет доступнее: с 10 августа стартуют чартерные рейсы в Турцию

В России с 10 августа стартуют чартерные рейсы в Турцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Росавиацию». Туристы смогут отправиться на популярные курорты — в Анталью, Даламан и Бодрум. Чартерные рейсы будут выполнять авиакомпании «Победа» (лоукостер «Аэрофлота»), S7, Nordwind, Azur Air и «Уральские авиалинии».

«Победа» будет осуществлять перелеты в аэропорты городов Анталья и Газипаша. На сайте авиаперевозчика S7 стартовали продажи билетов на рейсы из Москвы в Анталью (от 33 тысяч рублей) и Даламан (от 18 тысяч рублей). Azur Air будет перевозить туристов регулярными маршрутами из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Бодрум и Даламан, чартерными рейсами — из Москвы в Анталью.

Ранее российские власти намеревались разрешить международные полеты из шести российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Однако 24 июля стало известно, что вылеты будут осуществляться только из двух столиц и Ростова-на-Дону. Как считает источник издания, это приведет к тому, что часть российских туристов не поедет этим летом заграницу, так как путешествия с пересадкой в европейской части страны будут более дорогими, чем прямые рейсы из Новосибирска или Екатеринбурга.

В «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Пулково» подтвердили «Известиям» готовность к обслуживанию международных рейсов. Как отметил собеседник «Известий» в одной из крупнейших авиакомпаний, число рейсов будет меньше, чем годом ранее, но самолеты, которые полетят, будут хорошо загружены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 августа будут сняты ограничения на международные полеты в три страны: Великобританию, Танзанию и Турцию. В случае с последним государством, рейсы будут выполняться в Стамбул.