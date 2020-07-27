Видео: Такси перевернулось на крышу после столкновения с микроавтобусом в Москве

Серьезное ДТП произошло на юго-западе Москве. Как стало известно 5-tv.ru, на пересечении улиц Миклухо-Маклая и Профсоюзной столкнулись два автомобиля, микроавтобус и такси. Последний в результате аварии перевернулся на крышу.

По предварительной информации, во время аварии в машине такси пассажиров не было.

Подробности происшествия и наличие пострадавших устанавливается.