Создававший костюмы для Элтона Джона и Дэвида Боуи дизайнер умер в Японии

Дизайнер Кансай Ямамото, который создавал костюмы для Элтона Джона, Стиви Уандера и Дэвида Боуи, скончался в Японии. Как сообщает NHK, модельер и организатор крупных развлекательных шоу скончался на 77-м году жизни в результате острого миелоидного лейкоза.

Кансай Ямамото появился на свет в феврале 1944 года Йокогаме. Годы учебы он провел в университете Ниппон и нескольких ателье, где изучал моду и дизайн. Резкий взлет его карьеры произошел в период 1970–1980 годов. Модельер создавал яркие и футуристические образы для звезд мировой величины. Показы коллекций дизайнера проходили в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

В начале 1990-х годов Кансай Ямамото пробует себя в роли продюсера и выступает в качестве организатора крупных развлекательных мероприятий. Его супершоу, насыщенные музыкой, танцами, акробатикой и элементами японских фестивалей демонстрировались во всем мире, в том числе и в России.

Также знаменитость умудрился проявить себя в промышленном дизайне. В 2010 году им была разработана концепция скоростного поезда Skyliner сообщением Токио — аэропорт Нарита. Последние годы жизни Кансай Ямамото посвятил сотрудничеству с Louis Vuitton в рамках создания коллекции с сюжетами из японского искусства и театра кабуки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов».