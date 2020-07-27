Световым шоу на Дворцовом мосту «Зенит» отметил свой золотой дубль

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Петербургская футбольная команда второй раз в истории победила и в Чемпионате страны, и в Кубке России.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Дворцовый мост в Петербурге минувшей ночью окрасился в сине-бело-голубые цвета и превратился в большой экран. На нем показали самые зрелищные моменты прошедшего футбольного сезона, в котором «Зенит» второй раз в истории оформил дубль — победил и в Чемпионате страны, и в Кубке России. На набережную пришли сотни фанатов клуба с берегов Невы.

Обсуждали, впрочем, не только острые моменты, но и конфуз, который случился сразу после победы в Кубке России. Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, видимо, так радовался, что не удержал трофей. Впрочем, разбилась только крышка хрустальной вазы.

Оба кубка выставили в клубном магазине, чтобы болельщики могли сфотографироваться с трофеями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дзюба раскрыл секрет победного сезона для «Зенита». Петербургский клуб, несмотря на пандемию и все сопутствующие этому сложности, во второй раз в своей истории оформил «золотой дубль», выиграв незадолго до этого еще и чемпионат России.

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