«Зенит» по итогам матча с ФК «Химки» в четвертый раз за свою историю стал обладателем Кубка России. Как рассказал нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, забивший единственный гол в этой игре, все в клубе счастливы, что такой непростой сезон завершился так удачно.

Отвечая на вопрос журналиста, о секрете команды, вышедшей из коронавирусной паузы в блестящей форме, Дзюба выразил мнение, что команде повезло на момент начала распространения инфекционного заболевания оказаться в полном составе в Петербурге.

«Большой плюс в том, что все остались в Питере, никто не уехал (во время пандемии коронавируса). Это большое преимущество для нас было. Плюс профессионализм, хорошая атмосфера в команде, хороший костяк. Все вместе делают одно дело, с первой и до последней секунды были уверены. Мы очень хотели закончить этот чемпионат, чтобы не было никаких разговоров. Все нужно выяснять на футбольном поле, вот и все. Безумно счастливы, что такой безумный год, где все скомкано… Немножко передохнем — и опять все заново», — цитирует официальный Twitter «Зенита» футболиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что игроки петербургского клуба «Зенит» так увлеклись, празднуя победу в Кубке России, что уронили хрустальный трофей и разбили у него крышку.