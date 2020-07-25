Дзюба раскрыл секрет победного сезона для «Зенита» — видео

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Марина Неруцких
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Петербургский клуб, несмотря на пандемию и все сопутствующие этому сложности, во второй раз в своей истории оформил «золотой дубль», выиграв незадолго до этого еще и чемпионат России.

Дзюба раскрыл секрет победного сезона для «Зенита» — видео

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

«Зенит» по итогам матча с ФК «Химки» в четвертый раз за свою историю стал обладателем Кубка России. Как рассказал нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, забивший единственный гол в этой игре, все в клубе счастливы, что такой непростой сезон завершился так удачно.

Отвечая на вопрос журналиста, о секрете команды, вышедшей из коронавирусной паузы в блестящей форме, Дзюба выразил мнение, что команде повезло на момент начала распространения инфекционного заболевания оказаться в полном составе в Петербурге.

«Большой плюс в том, что все остались в Питере, никто не уехал (во время пандемии коронавируса). Это большое преимущество для нас было. Плюс профессионализм, хорошая атмосфера в команде, хороший костяк. Все вместе делают одно дело, с первой и до последней секунды были уверены. Мы очень хотели закончить этот чемпионат, чтобы не было никаких разговоров. Все нужно выяснять на футбольном поле, вот и все. Безумно счастливы, что такой безумный год, где все скомкано… Немножко передохнем — и опять все заново», — цитирует официальный Twitter «Зенита» футболиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что игроки петербургского клуба «Зенит» так увлеклись, празднуя победу в Кубке России, что уронили хрустальный трофей и разбили у него крышку.

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