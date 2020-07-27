«Муж в дверь, жена в Тверь»: Гузеева похвасталась своим «любимым»
Телеведущую и актера давно подозревают в амурных отношениях.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева показала подписчикам в Instagram своего «любимого», и это не муж! Актриса навестила своего коллегу Эвклида Кюрдзидиса, с которым вместе принимала участие в фестивале «Хрустальный мир», и провела для поклонников экскурсию по его балкону. Она восхитилась тем, какую красоту он навел, попутно поинтересовавшись, кто же следит тут за порядком.
«Муж в дверь, жена в Тверь. Я в гостях у своего любимого. Привет! Слушайте, он сделал прямо Ессентуки… Господи, а вид какой! Слушай, роднулик, живешь кучеряво, прямо так красиво, все в цветах. А кто убирается у тебя?» — обратилась к Эвклиду Гузеева.
На краткое замечание, что есть одна девушка, которой он доверяет следить за домом, ведущая шутливо пожурила его.
«Смотри у меня! Ну, квартиру я показывать не буду, но если такой балкон у человека, как вы думаете? Я тебя разоблачаю, любимкин!» — сказала телеведущая.
Лариса Гузеева замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. Его она часто показывает подписчикам в соцсетях, выкладывая юмористические скетчи. Однако ей давно приписывают роман с актером греческого происхождения Эвклидом Кюрдзидисом. Как писал ранее 5-tv.ru, Гузеева сама регулярно дает поводы для таких сплетен: летом прошлого года она даже признавалась в любви актеру и обещала скорую свадьбу с ним.
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