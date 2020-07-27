«Аллею героев» российского флота открыли ко Дню ВМФ в Кронштадте

В Кронштадте к главному морскому празднику открыли «Аллею героев» российского флота. В ней нет портретов, каждая композиция символизирует эпоху. Петровская, к примеру, представлена корабельным штурвалом. О тактике морского боя адмирала Ушакова рассказывают пушки и мортира. Открытие «Аллеи героев» — это только начало реконструкции Кронштадта.

Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков об уникальном проекте. Подробности в репортаже.

«Аллея героев» — одна из центральных экспозиций музейно-исторического парка «Остров фортов». Здесь увековечены имена великих русских флотоводцев. Император Петр I, адмиралы Ушаков, Корнилов, фон Эссен. Каждый из них внес неоценимый вклад в строительство и развитие Русского флота.

На этой аллее нет ни портретов, ни бюстов, но здесь словно оживает история. Каждая инсталляция глубоко символична. За штурвалом молодого Российского флота должен стоять не иначе как сам император. А мортиры и пушки — дань памяти Федору Ушакову, гению артиллерийского морского боя.

Одни из главных гостей на церемонии открытия — потомки морских военачальников. Внучка легендарного наркома ВМФ Николая Кузнецова, командовавшего флотом во время Великой Отечественной, приехала из Москвы вместе с семьей. Листая старые семейные фото, вспоминает, каким был знаменитый дед.

«Я запомнила дедушку как очень доброго, очень серьезного. Всегда умеющего слушать и немного печального», — рассказывает внучка адмирала флота Н. Г. Кузнецова Ольга Павленко.

Своим детям преподает уроки истории и Николай Эссен, полный тезка и внучатый племянник героя Русско-японской и Первой мировой войн. Внимательно рассматривая памятник своему прославленному родственнику, замечает: портрет здесь и не нужен — композиция наглядно показывает, что сделал адмирал для развития Русского флота.

«Бесспорно грандиозно, просто не ожидал. Настолько это все оригинально, не избито, присутствует, определенно, какая-то выдумка», — говорит внучатый племянник адмирала Н. О. фон Эссена, историк рода фон Эссенов Николай фон Эссен.

Аллея героев — это только начало. В рамках масштабного проекта по реконструкции Кронштадта отреставрируют форты «Петр I», «Кроншлот», «Император Александр I». Последний, кстати, с островом Котлин свяжет канатная дорога. Она протянется почти на полтора километра от морского музея и будет работать круглый год.

Вот как будет выглядеть новый военно-морской музей в Кронштадте: огромный полустеклянный комплекс на берегу Финского залива, вокруг парк. Главная особенность этого музея — интерактивность. Посетители смогут попасть на борт настоящей подводной лодки, это один из экспонатов. Или взмыть в небо на авиасимуляторе, который имитирует кабину самолета морской авиации.

Кроме этого в Кронштадте, появится свой океанариум с уникальной флорой и фауной Балтийского моря, профессиональный дайвинг-центр. И это — лишь небольшая часть.

«Будет восстановлено кадетское училище. Не то, что восстановлено — будет построено новое здание. Потому что эта мореходка самая старая и, конечно, хочется, чтобы в Кронштадте она так же оставалась. Проект „Остров фортов“ — это более 100 гектаров, это порядка 32 объектов совокупной площадью более 345 тысяч квадратных метров», — поясняет член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

Проект «Остров фортов» обещает превратить Кронштадт в настоящий город-музей и центр притяжения туристов. Новые объекты будут вводить в строй постепенно. Завершить проект планируют в 2024 году.