Видео из заброшенного гаража в Подмосковье, где боевик готовил массовый расстрел

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Василий Заика
Эксклюзив 58

Приверженец террористов был ликвидирован в ходе задержания сотрудниками ФСБ.

Фото, видео: ФСБ РФ, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео из заброшенного гаража в подмосковных Химках, где последователь международной террористической организации готовился к массовому расстрелу людей.

В Центре общественных связей ФСБ РФ отметили, что выходец из Центральной Азии в момент задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован силовиками. Известно, что подозреваемый планировал совершить теракт в Москве, руководствуясь указаниями эмиссаров из Сирии.

Во время обысков на съемной квартире злоумышленника были обнаружены автомат АК-74, три снаряженных магазина, две гранаты «Ф-1» и одна граната РГД. После совершения злодеяния приверженец террористов планировал уехать в Сирию и вступить в ряды бандформирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ ликвидировала приверженца террористов, планировавшего массовый расстрел в Москве.

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