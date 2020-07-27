«Мы без одежды»: группа A’Studio выступила против зоопарков

Группа A’Studio презентовала поклонникам своего творчества новый клип на песню «Остров». Премьера состоялась на официальном YouTube-канале коллектива.

Клип снят в необычном для российского зрителя анимационном стиле, напоминая знаменитую Yellow Submarine от легендарных The Beatles. Помочь сценаристу Байгали Серкебаеву воплотить в жизнь его идею помог дуэт итальянских аниматоров.

Клип не только заставляет подпевать и пританцовывать под запоминающийся мотив, но и поднимает куда более серьезные вопросы этичности содержания диких животных в неволе в зоопарках.

«Мы без одежды, без малейшей надежды», — приобретает двойной смысл текст песни.

Фанаты группы уже оценили новинку от A’Studio.

«Очень интересная рисовка в клипе»;

«Доброе дело делают, зверей спасают, только они уже не выживут в дикой природе, после неволи. Но устремление хорошее»;

«Кто тоже любит животных и свободу — ставьте лайк!» — поддержали задумку группы в комментариях.

5-tv.ru показывал, как солистка группы A’Studio Кети Топурия примерила новый наряд.