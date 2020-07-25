«Желтый к разлуке»: Кети Топурия показалась в ультра-мини

Певица Кети Топурия частенько радует фанатов фотографиями в социальных сетях. На сей раз она выложила снимок в новом образе в микроблоге в Instagram.

На снимке солистка A’Studio не только хватается новым нарядом лимонного цвета — короткой юбкой и топом, которые подчеркнула открытыми босоножками на шпильке и элегантной сумочкой, но и демонстрирует свои длинные стройные ноги.

Instagram @keti_one_official

Подписчики Топурии разошлись во мнениях относительно снимка.

«Богиня стиля!»;

«Прекрасная! Самая лучшая!»;

«Кто-то всю жизнь мечтает стать красивой, а кто-то просто ею родился (вы)», — написали ей восхищенные пользователи сети.

«Желтый к разлуке», — предостерегла одна из суеверных поклонниц певицы.

Впрочем, певицу, недавно улетевшую куда-то на частном самолете, эти предостережения не смутили.

5-tv.ru писал, что у фанатов Кети Топурии появились подозрения в ее скорой свадьбе.