«Желтый к разлуке»: Кети Топурия показалась в ультра-мини
Фото певица разместила на своей странице в соцсети Instagram.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Певица Кети Топурия частенько радует фанатов фотографиями в социальных сетях. На сей раз она выложила снимок в новом образе в микроблоге в Instagram.
На снимке солистка A’Studio не только хватается новым нарядом лимонного цвета — короткой юбкой и топом, которые подчеркнула открытыми босоножками на шпильке и элегантной сумочкой, но и демонстрирует свои длинные стройные ноги.
Подписчики Топурии разошлись во мнениях относительно снимка.
«Богиня стиля!»;
«Прекрасная! Самая лучшая!»;
«Кто-то всю жизнь мечтает стать красивой, а кто-то просто ею родился (вы)», — написали ей восхищенные пользователи сети.
«Желтый к разлуке», — предостерегла одна из суеверных поклонниц певицы.
Впрочем, певицу, недавно улетевшую куда-то на частном самолете, эти предостережения не смутили.
5-tv.ru писал, что у фанатов Кети Топурии появились подозрения в ее скорой свадьбе.
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