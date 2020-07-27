Александр Шоуа ответил на обвинения бывшей партнерши по «Непаре»

Певица Виктория Талышинская поделилась впечатлениями от работы с Александром Шоуа, который почти 17 лет был ее партнером в музыкальном дуэте «Непара». Она обвинила его в многолетних оскорблениях и унижениях, поэтому 5-tv.ru попросил Шоуа высказаться на эту тему.

Однако Александр не был готов распространяться о сложившейся ситуации.

«Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и все», — ответил он журналисту.

Александр Шоуа еще восемь лет назад начал сольную карьеру, так что распад «Непары» не мешает его творчеству. В 2019 году у него вышел второй альбом.

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