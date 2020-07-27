Александр Шоуа ответил на обвинения бывшей партнерши по «Непаре»
Дуэт «Непара» распался в 2019 году после многолетней работы.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
Певица Виктория Талышинская поделилась впечатлениями от работы с Александром Шоуа, который почти 17 лет был ее партнером в музыкальном дуэте «Непара». Она обвинила его в многолетних оскорблениях и унижениях, поэтому 5-tv.ru попросил Шоуа высказаться на эту тему.
Однако Александр не был готов распространяться о сложившейся ситуации.
«Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и все», — ответил он журналисту.
Александр Шоуа еще восемь лет назад начал сольную карьеру, так что распад «Непары» не мешает его творчеству. В 2019 году у него вышел второй альбом.
5-tv.ru писал, что турецкий актер Озан Гювен рискует сесть в тюрьму на 13 лет за обвинения в домашнем насилии.
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