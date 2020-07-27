Молодой швед Расмус Карлссон с компанией друзей в минувшие выходные катался под парусом в районе острова Драге. Он бывал там неоднократно, но в этот день произошло то, чего он никак не мог ожидать. Неподалеку от их лодки из-под воды появилась гигантская русская подлодка, пишет сайт Expressen.se.

«Она была просто огромная, — признался Карлссон, которому удалось снять лодку на видео. — И издавала громкие звуки. Это было немного странно, но чертовски круто».

Поначалу приятели приняли подводную лодку за шотландскую, перепутав флаги, но потом поняли, что она из России. Тогда им было страшно видеть такую махину всего в паре десятков метров от себя, но теперь они вспоминают об этом с улыбкой.

RASMUS KARLSSON

Карлссон рассказал, что с борта подлодки им даже помахали рукой. Теперь он постоянно рассказывает всем о случившемся друзьям — он давно ходит под парусом, но подобного с ним никогда не происходило.

Подлодку с русским флагом на борту в районе Эрессуннского моста наблюдали многие, так что вооруженным силам Швеции пришлось прокомментировать журналистам ситуацию.

«Конечно, мы знаем об этом, все было под контролем, — сообщили они. — В таких случаях нет нужды комментировать этот инцидент».

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