«Она была просто огромная»: русская подводная лодка всплыла в Швеции — видео

|
Алиса Старжевская
205

Лодка появилась возле Эрессуннского моста, соединяющего Швецию с Данией.

Фото, видео: RASMUS KARLSSON, ТАСС / Валерий Шарифулин

Молодой швед Расмус Карлссон с компанией друзей в минувшие выходные катался под парусом в районе острова Драге. Он бывал там неоднократно, но в этот день произошло то, чего он никак не мог ожидать. Неподалеку от их лодки из-под воды появилась гигантская русская подлодка, пишет сайт Expressen.se.

«Она была просто огромная, — признался Карлссон, которому удалось снять лодку на видео. — И издавала громкие звуки. Это было немного странно, но чертовски круто».

Поначалу приятели приняли подводную лодку за шотландскую, перепутав флаги, но потом поняли, что она из России. Тогда им было страшно видеть такую махину всего в паре десятков метров от себя, но теперь они вспоминают об этом с улыбкой.

RASMUS KARLSSON

Карлссон рассказал, что с борта подлодки им даже помахали рукой. Теперь он постоянно рассказывает всем о случившемся друзьям — он давно ходит под парусом, но подобного с ним никогда не происходило.

Подлодку с русским флагом на борту в районе Эрессуннского моста наблюдали многие, так что вооруженным силам Швеции пришлось прокомментировать журналистам ситуацию.

«Конечно, мы знаем об этом, все было под контролем, — сообщили они. — В таких случаях нет нужды комментировать этот инцидент».

5-tv.ru писал, как прошел парад к Дню ВМФ в Петербурге.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

21:29
«Аллею героев» российского флота открыли ко Дню ВМФ в Кронштадте
21:18
Перехват американского самолета-разведчика над Черным морем сняли на видео
21:07
Финалисты конкурса «Лидеры России» учатся распознавать фейки в интернете
20:56
Москва ушла под воду! Сильнейший ливень затопил десятки улиц в столице
20:44
Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
20:33
Видео из Химок, где боевик готовил массовый расстрел людей в Москве

Сейчас читают

Гендиректор Black Star объяснил уход Тимати из лейбла
Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего флота — реакция западных СМИ на парад в День ВМФ
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок