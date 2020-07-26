На воде, под водой и в воздухе: как прошел парад ко дню ВМФ в Петербуге

В акватории Невы прошел главный военно-морской парад России, приуроченный ко дню ВМФ, который ежегодно отмечается 26 июля. В торжественном смотре было задействовано 46 кораблей и судов, а также 41 единица авиационной техники. Парад принимал лично Верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин. С набережных Северной столицы за восхитительным действом наблюдали тысячи петербуржцев и гостей города.

На воде и под водой

На время проведения парада были разведены четыре моста через акваторию Невы — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Окружающие Сенатскую площадь, где располагалась трибуна и проходило выступление президента России Владимира Путина, Дворцовый и Троицкий мосты были украшены композициями из более 400 флагов расцвечивания ВМФ, на Троицком — более 130 стилизованных флагов.

«Нева — одна из величественных и красивейших рек России. Вместе с тем это самая непостоянная, изменчивая и непредсказуемая акватория. На всем своем протяжении она часто меняет ширину русла, скорость течения, глубину и высоту берегов. Изменчивая погода Балтики также накладывает свои особенности. Порывистый, часто меняющий свое направление шквалистый ветер, нагонная волна, узкость фарватера и многочисленные отмели диктуют здесь свои правила навигации. В этих непростых условиях пройдет парадный строй кораблей военно-морского флота. Корабли строя отличаются между собой осадкой, скоростью хода, силовыми установками, обеспечивающими движение, а также принципами, на которых это движение осуществляется», — говорится в комментарии к параду.

Парадную линию статистического показа у Дворцового моста возглавил воссозданный первый в стране линейный корабль образца XVI века «Полтава». В их числе фрегат «Адмирал Касатонов» и подводная лодка «Санкт-Петербург», а также большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корвет «Бойкий» и малый ракетный корабль «Мытищи».

Открыл торжественный смотр противодиверсионный катер «Нахимовец». Вслед за ним проследовали «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Беломорья». Особое внимание было уделено десантному катеру «Д-172», так как на его палубе был закреплен отреставрированный ботик императора Петра I.

Далее проследовали еще пять противодиверсионных кораблей: «Юнармеец Балтики», «Евгений Колесников», «Валерий Федянин», «Юнармеец Каспия», «Юнармеец Дагестана». Следом два диверсионных катера — «Алексей Баринов» и «Иван Пасько».

Завершили торжественный строй тральщики нескольких типов — «РТ-57», «БТ-115», «Александ Обухов» и «Владимир Емельянов», а также ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Советск», большие гидрографические катера «Михаил Казанский» и «Георгий Зима».

К слову, в телевизионной версии парада были свои технологические особенности. Съемки велись совершенно с неожиданных ракурсов — камера «залетала» не только на капитанскую рубку, создавая полный эффект присутствия, но и опускалась под воду, демонстрируя все, что скрыто от глаз ниже ватерлинии.

В воздухе

Пролет парадной группы авиации над Санкт-Петербургом возглавил вертолет Ми-8. Вслед за ним пролетели Ка-29, Ка-31Р и Ка-27. Продолжил воздушный парад самый настоящий летучий корабль. Именно так называют самолет-амфибию Бе-200. Он предназначен для работы в районах чрезвычайных ситуаций, и вот теперь воздушное судно МЧС впервые примет участие в главном параде в День военно-морского флота. С ним в строю летели также два модернизированных противолодочных самолета-амфибия Бе-12.

В солнечном небе Северной столицы появились три противолодочных самолета средней дальности. За ними в сопровождении истребителей Су-30М в воздухе появились самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ЛИСКА и самолет-заправщик Ил-78.

Все в точности, как на параде: Генеральные репетиции смотра ко Дню ВМФ прошли в российских регионах

Строем пролетели и дальние противолодочные самолеты Ту-142. А вслед за ними отряд истребителей — Су-33, Су-27, МиГ-29 и Су-24.

Завершила парадный строй авиации группа штурмовиков Су-25. Они расцветили небо над Санкт-Петербургом цветами государственного флага Российской Федерации.

После парад в Северной столице у Сенатской площади завершил строй пешей колонны, которая состояла из парадных расчетов от 907-го Объединенного учебного центра ВМФ, Военно-морского института (Морской корпус Петра Великого), Военно-морского политехнического института и Военно-морской академии им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.