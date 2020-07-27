Софи Тернер родила Джо Джонасу первенца

Стало известно, что звезда «Иры престолов» Софи Тернер, игравшая там Сансу Старк, родила ребенка своему не менее знаменитому супругу, певцу Джо Джонасу из группы Jonas Brothers. Причем случилось это еще 22 июля, пишет «Экономика сегодня».

Новость о рождении у 24-летней актрисы малышки Уиллы распространил портал TMZ, который не поленился сделать и отфотошопленную поздравительную открытку, на которой якобы запечатлены счастливая пара сразу после рождения дочки.

Софи Тернер старалась лишний раз не показываться на публике во время ожидания ребенка. 5-tv.ru писал о звездах, которые не афишируют свою беременность.