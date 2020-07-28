«Лидеры России» учатся находить фейки в сети

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Тренинги организованы в рамках образовательной онлайн-программы «Право знать» мастерской управления «Сенеж» на базе платформы «Россия — страна возможностей».

Фото, видео: www.globallookpress.com /Alex T., 5-tv.ru

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» учатся находить фейки в сети. Первая группа уже проходит новую программу распознавания ложной информации в интернете.

Обучение организовано дистанционно, это курс из лекций и практических занятий. Слушатели — участники трех сезонов конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

За это время перед слушателями выступят ведущие эксперты в области информации, а полученные знания обучающиеся смогут применить на практических занятиях, где будут разбираться фейки и конкретные ситуации, когда «постправда» и недостоверная информация заменяли факты.

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