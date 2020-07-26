Видео: младший сын певицы Валерии сделал предложение своей девушке

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Алина Потёмкина
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Руки любимой Арсений Шульгин попросил так, чтобы видела вся столица.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке Лиане Волковой. Молодой человек преподнес возлюбленной кольцо и устроил романтический сюрприз: фраза «Лиана, выйдешь за меня?» высветилась на одной из башен «Москва-Сити».

Позже он поделился в Instagram c подписчиками фото руки любимой с обручальным кольцом. Также он показал в сторис видео предложения и успокоил фанатов:

«Она сказала „Да“!» — радостно написал сын певицы.

Instagram @arseniy_shulgin

Ранее Арсений рассказывал о своей девушке подписчикам. По его словам, их первая встреча произошла в ресторане, но была крайне неожиданной для него. Сейчас они с Лианой часто проводят время вместе, в том числе регулярно занимаются спортом. По словам Шульгина, девушка сосредоточена на учебе, поэтому в социальных сетях появляется редко.

Ранее 5-tv.ru писал, когда сын певицы Валерии собирается стать отцом.

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