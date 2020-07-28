Оксана Самойлова перевоплотилась в Чудо-женщину ради дня рождения дочери

Старшая дочь репера Джигана и Оксаны Самойловой Ариела празднует девятилетие. В честь праздника родители устроили для девочки торжество, а Самойлова, как рассказывает у себя в Instagram-аккаунте, перевоплотилась в героиню комиксов Чудо-женщину.

Все подробности праздника Самойлова показывала у себя на странице в социальной сети. Так, праздник проходил весь день, а помимо угощений гостей ждали конкурсы и другие развлечения.

Вечеринка была костюмированной, а одну из сторис Самойлова посвятила своему образу: для дня рождения Ариелы она выбрала костюм Чудо-женщины.

Помимо этого, мать именинницы опубликовала трогательный пост с поздравлениями.

«Любовь моя, моя старшая доченька! Для меня этот праздник самый важный и замечательный, ведь ты мой первенец и мой учитель. Я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ручки и ножки, как в первый раз стала мамой девять лет назад», — пишет Самойлова.

Джиган же был намного скромнее в своих публичных поздравлениях. На совей странице в Instagram он написал лишь, что родители очень любят Ариелу, а в следующем предложении уточнил, что дочери исполняется 9 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джиган пытается вернуть доверие семьи новой татуировкой.