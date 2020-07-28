Оксана Самойлова перевоплотилась в Чудо-женщину ради дня рождения дочери

|
Алиса Старжевская
70

Старший ребенок Джигана и Самойловой Ариела празднует девятилетие.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Старшая дочь репера Джигана и Оксаны Самойловой Ариела празднует девятилетие. В честь праздника родители устроили для девочки торжество, а Самойлова, как рассказывает у себя в Instagram-аккаунте, перевоплотилась в героиню комиксов Чудо-женщину.

Все подробности праздника Самойлова показывала у себя на странице в социальной сети. Так, праздник проходил весь день, а помимо угощений гостей ждали конкурсы и другие развлечения.

Вечеринка была костюмированной, а одну из сторис Самойлова посвятила своему образу: для дня рождения Ариелы она выбрала костюм Чудо-женщины.

Помимо этого, мать именинницы опубликовала трогательный пост с поздравлениями.

«Любовь моя, моя старшая доченька! Для меня этот праздник самый важный и замечательный, ведь ты мой первенец и мой учитель. Я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ручки и ножки, как в первый раз стала мамой девять лет назад», — пишет Самойлова.

Джиган же был намного скромнее в своих публичных поздравлениях. На совей странице в Instagram он написал лишь, что родители очень любят Ариелу, а в следующем предложении уточнил, что дочери исполняется 9 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джиган пытается вернуть доверие семьи новой татуировкой.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.59
-0.01 83.78
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
Турция готова к приему российских туристов
6:20
Астероид размером с футбольное поле летит к Земле
6:06
28 июля — День крещения Руси: Как князь Владимир выбрал религию для страны
6:03
28 июля празднуют День Военно-морского флота России
6:00
Астроном рассказала, как правильно смотреть звездопад дельта-Аквариды
5:27
Мужчину растеряли в подъезде дома в Екатеринбурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок