Площадь лесных пожаров в России за неделю выросла более чем в два раза
Наиболее серьезные природные возгорания зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Serguei Fomine, 5-tv.ru
В России за сутки увеличилась площадь природных пожаров. В Якутии горит уже 250 тысяч гектаров тайги. Огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Полыхают леса Чукотки, Ханты-Мансийского автономного округа, уникальный заповедник в Свердловской области. Во все регионы направлены усиленные отряды пожарных. За ситуацией следит корреспондент МИЦ «Известия» Анна Калачева. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более сорока тысяч гектаров леса охвачено огнем на Чукотке. Режим чрезвычайного положения введен в одном из районов региона.
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