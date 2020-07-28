Площадь лесных пожаров в России за неделю выросла более чем в два раза

В России за сутки увеличилась площадь природных пожаров. В Якутии горит уже 250 тысяч гектаров тайги. Огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Полыхают леса Чукотки, Ханты-Мансийского автономного округа, уникальный заповедник в Свердловской области. Во все регионы направлены усиленные отряды пожарных. За ситуацией следит корреспондент МИЦ «Известия» Анна Калачева. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что более сорока тысяч гектаров леса охвачено огнем на Чукотке. Режим чрезвычайного положения введен в одном из районов региона.