Видео: Целый город эвакуировали во Франции из-за природного пожара

Во Франции из-за природного пожара эвакуировали целый город. Стена огня вплотную подошла к населенному пункту в провинции Жиронда. Сгорело уже больше двухсот гектаров леса. Пострадали четыре спасателя. Они неудачно оставили пожарную машину прямо на пути у пламени — техника полностью сгорела. Пожар тушат с земли и с воздуха уже несколько дней, но пока безрезультатно. Ситуацию осложняет сильный ветер и 30-градусная жара.