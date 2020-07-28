Видео: Целый город эвакуировали во Франции из-за природного пожара

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Во время тушения огня сгорел автомобиль спасателей, пострадавшие пожарные были госпитализированы.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru

Во Франции из-за природного пожара эвакуировали целый город. Стена огня вплотную подошла к населенному пункту в провинции Жиронда. Сгорело уже больше двухсот гектаров леса. Пострадали четыре спасателя. Они неудачно оставили пожарную машину прямо на пути у пламени — техника полностью сгорела. Пожар тушат с земли и с воздуха уже несколько дней, но пока безрезультатно. Ситуацию осложняет сильный ветер и 30-градусная жара.

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