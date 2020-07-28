Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы за осквернение памятников
Глава Белого дома заявил, что «анархистов, агитаторов или протестующих», занимающихся осквернением федеральных зданий, как в случае с федеральным судом в Портленде, ждет уголовное преследование.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Chris Kleponis, 5-tv.ru
Дональд Трамп пригрозил сажать в тюрьму на десять лет за осквернение памятников. Об этом президент США написал в своем Twitter. Участников беспорядков, которые проходят по всей стране, он назвал анархистами.
И напомнил, что в Штатах повторно введен указ о наказании за вандализм. В качестве примера Трамп привел недавний инцидент в Портленде, где протестующие разрисовали здание федерального суда. Толпу тогда пришлось разгонять слезоточивым газом.
Ну а больше всего достается монументам историческим деятелям, которые, по мнению участников движения «Жизни чернокожих имеют значение», оскорбляют национальные меньшинства.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что почти 60 полицейских пострадали от рук протестующих в Сиэтле. В США два месяца не утихают волнения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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