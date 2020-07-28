Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы за осквернение памятников

Дональд Трамп пригрозил сажать в тюрьму на десять лет за осквернение памятников. Об этом президент США написал в своем Twitter. Участников беспорядков, которые проходят по всей стране, он назвал анархистами.

И напомнил, что в Штатах повторно введен указ о наказании за вандализм. В качестве примера Трамп привел недавний инцидент в Портленде, где протестующие разрисовали здание федерального суда. Толпу тогда пришлось разгонять слезоточивым газом.

Ну а больше всего достается монументам историческим деятелям, которые, по мнению участников движения «Жизни чернокожих имеют значение», оскорбляют национальные меньшинства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что почти 60 полицейских пострадали от рук протестующих в Сиэтле. В США два месяца не утихают волнения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.