Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы за осквернение памятников

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Глава Белого дома заявил, что «анархистов, агитаторов или протестующих», занимающихся осквернением федеральных зданий, как в случае с федеральным судом в Портленде, ждет уголовное преследование.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Chris Kleponis, 5-tv.ru

Дональд Трамп пригрозил сажать в тюрьму на десять лет за осквернение памятников. Об этом президент США написал в своем Twitter. Участников беспорядков, которые проходят по всей стране, он назвал анархистами.

И напомнил, что в Штатах повторно введен указ о наказании за вандализм. В качестве примера Трамп привел недавний инцидент в Портленде, где протестующие разрисовали здание федерального суда. Толпу тогда пришлось разгонять слезоточивым газом.

Ну а больше всего достается монументам историческим деятелям, которые, по мнению участников движения «Жизни чернокожих имеют значение», оскорбляют национальные меньшинства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что почти 60 полицейских пострадали от рук протестующих в Сиэтле. В США два месяца не утихают волнения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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