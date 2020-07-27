Почти 60 полицейских пострадали от рук протестующих в Сиэтле
В США два месяца не утихают волнения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Фото, видео: www.globallookpress.com @Xinhua, 5-tv.ru
В США новые столкновения митингующих и федеральных агентов. В Портленде, где волнения не утихают уже два месяца, правоохранители разогнали толпу с помощью слезоточивого газа. Это заставило людей прекратить осаждать местный суд и разойтись. Пострадавшим помощь оказали медики.
А в Сиэтле в ходе столкновений ранения получили 59 полицейских. Манифестанты закидывали их камнями и петардами, били витрины магазинов и устраивали пожары. Порядка полусотни участников акции задержали.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп направляет военных на подавление бунтов в Нью-Йорке. Акции протеста не утихают уже второй месяц. В массовых беспорядках в одном только Чикаго за последние дни были убиты 17 человек.
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