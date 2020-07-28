Курьезное ДТП с двумя Range Rover в Петербурге попало на видео
В центре Северной столицы столкнулись две одинаковые элитные иномарки.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © ChinaFotoPress, 5-tv.ru
В центре Петербурга столкнулись два одинаковых автомобиля. На кадрах, снятых камерами наблюдения видно, как коричневый Range Rover стал разворачиваться посреди дороги. И протаранил такую же машину белого цвета, которая в этот момент ехала с другой стороны.
От удара кроссовер отбросило на припаркованную машину. А затем водитель видимо перепутал педали, нажал на газ и влетел в стену дома на противоположной стороне улицы. К счастью, пешеходов на тротуаре не было и обошлось без пострадавших.
Читайте также
68%
-0.01 83.78
0.68
Нашли ошибку?