Курьезное ДТП с двумя Range Rover в Петербурге попало на видео

В центре Петербурга столкнулись два одинаковых автомобиля. На кадрах, снятых камерами наблюдения видно, как коричневый Range Rover стал разворачиваться посреди дороги. И протаранил такую же машину белого цвета, которая в этот момент ехала с другой стороны.

От удара кроссовер отбросило на припаркованную машину. А затем водитель видимо перепутал педали, нажал на газ и влетел в стену дома на противоположной стороне улицы. К счастью, пешеходов на тротуаре не было и обошлось без пострадавших.