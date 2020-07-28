Курьезное ДТП с двумя Range Rover в Петербурге попало на видео

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В центре Северной столицы столкнулись две одинаковые элитные иномарки.

Фото, видео: www.globallookpress.com © ChinaFotoPress, 5-tv.ru

В центре Петербурга столкнулись два одинаковых автомобиля. На кадрах, снятых камерами наблюдения видно, как коричневый Range Rover стал разворачиваться посреди дороги. И протаранил такую же машину белого цвета, которая в этот момент ехала с другой стороны.

От удара кроссовер отбросило на припаркованную машину. А затем водитель видимо перепутал педали, нажал на газ и влетел в стену дома на противоположной стороне улицы. К счастью, пешеходов на тротуаре не было и обошлось без пострадавших.

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