Пропавший в Бурятии Ан-2 обнаружен спустя неделю поисков
Экипаж воздушного судна перестал выходить на связь 21 июля.
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Пропавший в Бурятии 21 июля самолет Ан-2 обнаружен в Иркутской области спустя неделю поисков. Воздушное судно спасатели разглядели с высоты, облетая территорию на вертолете Ми-8.
Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Спасатели приступили к спуску на место обнаружения самолета.
На борту находились шесть человек: два члена экипажа и четверо пассажиров. По предварительным данным, они совершали полет, чтобы изучить район для его дальнейшей химической обработки.
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