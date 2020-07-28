Пропавший в Бурятии Ан-2 обнаружен спустя неделю поисков

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Светлана Шевченко
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Экипаж воздушного судна перестал выходить на связь 21 июля.

Пропавший в Бурятии Ан-2 обнаружен спустя неделю поисков

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Пропавший в Бурятии 21 июля самолет Ан-2 обнаружен в Иркутской области спустя неделю поисков. Воздушное судно спасатели разглядели с высоты, облетая территорию на вертолете Ми-8.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Спасатели приступили к спуску на место обнаружения самолета.

На борту находились шесть человек: два члена экипажа и четверо пассажиров. По предварительным данным, они совершали полет, чтобы изучить район для его дальнейшей химической обработки.

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