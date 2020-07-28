Пропавший в Бурятии Ан-2 обнаружен спустя неделю поисков

Пропавший в Бурятии 21 июля самолет Ан-2 обнаружен в Иркутской области спустя неделю поисков. Воздушное судно спасатели разглядели с высоты, облетая территорию на вертолете Ми-8.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. Спасатели приступили к спуску на место обнаружения самолета.

На борту находились шесть человек: два члена экипажа и четверо пассажиров. По предварительным данным, они совершали полет, чтобы изучить район для его дальнейшей химической обработки.