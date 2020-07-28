Именитые фигуристы поздравляют Юлию Липницкую с рождением дочери
Знаменательное событие в семье самой молодой олимпийской чемпионки обрадовало Яну Рудковскую, Елизавету Туктамышеву и других звезд.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин, Instagram @sunnylipnitskaya
Новость о прибавлении в семье фигуристов Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко произвела фурор в спортивном сообществе. Как писал 5-tv.ru, накануне самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница в истории фигурного катания сделала публикацию в Instagram, где показала затылок своей дочери. Как оказалось, она родила ребенка месяц назад. Наследницу назвали необычным именем Каталина.
С радостным событием Липницкую поздравили десятки титулованных коллег. В их числе фигуристки Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина, Софья Самодурова, Бетина Попова, Татьяна Тотьмянина, Екатерина Боброва, Камила Валиева, Алена Савченко, американка Эшли Вагнер. Не остались в стороне и коллеги-мужчины: Александр Жулин, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Алиев, Максим Ковтун. К ним присоединились олимпийская чемпионка по плаванию Светлана Ромашина и продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году из-за анорексии и других проблем со здоровьем. После этого стало известно о ее романе с Владиславом Тарасенко, молодые люди тренировались у одного тренера Этери Тутберидзе, проводили много времени и на льду, и за его пределами. Близкое общение переросло в симпатию, а симпатия — в сильные взаимные чувства.
Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Александра Трусова показала, как отжимается с братьями на спине.
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