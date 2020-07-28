Дегтярев рассказал о том, как давал интервью Шнурову

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Алина Потёмкина
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Врио губернатора Хабаровского края пригласил музыканта в город лично.

Дегтярев рассказал о том, как давал интервью Шнурову

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о встрече с музыкантом, продюсером и сопредседателем «Партии Роста» Сергеем Шнуровым, который накануне прилетел в Хабаровск. Как пишет сайт KP.RU, политик подтвердил, что шоумен приехал в город по его приглашению. У них было запланировано интервью, так как музыкант теперь возглавляет один телеканал, и ему интересно было побеседовать с новым врио губернатора края.

«Я Сергея Шнурова пригласил в Хабаровск. Он по моему приглашению сюда прилетел. Хоть мы и не были знакомы. Это правда», — подтвердил Дегтярев.

Детали беседы он предпочел не раскрывать, чтобы не лишать публику сюрприза, который ей готовит Шнуров. Политик лишь в общих чертах обозначил темы диалога.

«Сказал всю правду. Все, как есть… И о себе, и об отношениях с моим предшественником, и об отношениях с Владимиром Вольфовичем (Жириновским — Прим.ред.). Ну, и было несколько личных вопросов. И — идеологических, в том числе. О хозяйстве, практически, не говорили», — поделился Дегтярев.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые собрались возле здания правительства. 5-tv.ru писал, как прошло общение политика с местными жителями.

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