Видео: Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске
Трансляция встречи с жителями города врио главы региона вел на своей странице в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Администрации Хабаровского края; Instagram @degtyarev_info
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздно вечером вышел к участникам акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые собрались возле здании правительства.
«Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты», — заявил собравшимся Дегтярев.
Он подчеркнул, что регион не может быть без руководителя и пока есть необходимость будет выполнять поставленные ему задачи по стабильности и развитию Хабаровского края.
«Я указом президента назначен, чтобы это замечательное здание (правительство края — Прим. ред.) функционировало, все работало, бюджет тратился на социальные нужды», — подчеркнул глава региона.
Наиболее остро встал вопрос поддержки бизнеса на фоне ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Дегтярев заявил, что знает об акции рестораторов и приглашает их на разговор. Также он сообщил, что в ближайшее время будет изучен вопрос помощи их краевого или федерального бюджетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Дегтярев днем совершил поездку по муниципальным районам края и пообщался с жителями. В частности, он оценил работу Ванинского порта, а также важных социальных объектов в Ванино — больницу, школу и котельную.
- 26 июл
- Дегтярев призвал к открытому суду над Фургалом
- 24 июл
- Сразу трое чиновников команды Фургала были уволены Дегтяревым
- 23 июл
- Бастрыкин прокомментировал нашумевшее дело Фургала
- 23 июл
- «Я людей понимаю»: Дегтярев задумался о снижении тарифов ЖКХ в Хабаровском крае
- 22 июл
- Михаил Дегтярев отреагировал на призывы покинуть пост врио губернатора Хабаровского края
- 21 июл
- Песков назвал качества Дегтярева, за которые его назначили врио губернатора Хабаровского края
- 21 июл
- СК узнал о влиянии Фургала на расследование убийства бизнесмена
- 21 июл
- Врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион
- 21 июл
- Следствие выясняет, почему Фургала не привлекли к ответственности еще в 2004-м
- 20 июл
- Михаил Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края
Читайте также
53%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?