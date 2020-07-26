Видео: Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске

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Светлана Шевченко
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Трансляция встречи с жителями города врио главы региона вел на своей странице в Instagram.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Администрации Хабаровского края; Instagram @degtyarev_info

Тема:
Арест Сергея Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздно вечером вышел к участникам акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые собрались возле здании правительства.

«Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты», — заявил собравшимся Дегтярев.

Он подчеркнул, что регион не может быть без руководителя и пока есть необходимость будет выполнять поставленные ему задачи по стабильности и развитию Хабаровского края.

«Я указом президента назначен, чтобы это замечательное здание (правительство края — Прим. ред.) функционировало, все работало, бюджет тратился на социальные нужды», — подчеркнул глава региона.

Наиболее остро встал вопрос поддержки бизнеса на фоне ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Дегтярев заявил, что знает об акции рестораторов и приглашает их на разговор. Также он сообщил, что в ближайшее время будет изучен вопрос помощи их краевого или федерального бюджетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Дегтярев днем совершил поездку по муниципальным районам края и пообщался с жителями. В частности, он оценил работу Ванинского порта, а также важных социальных объектов в Ванино — больницу, школу и котельную.

Тема:
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