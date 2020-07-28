Шокирующие кадры: боксер одним ударом убил мужчину во время драки в Барнауле
Массовая потасовка произошла ночью 27 июля у «Старого базара» в Центральном районе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov, Instagram @sveta_roh
Боксер одним ударом убил мужчину в ходе массовой драки в Барнауле. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 27 июля неподалеку от «Старого базара» в Центральном районе.
На кадрах, опубликованных супругой погибшего в социальных сетях, видна потасовка между мужчинами и женщинами. По словам вдовы, пьяная компания, в которой были боксер и чемпионка мира по кикбоксингу, набросилась на инвалида. Мужчина решил заступиться и внезапно получил от спортсмена удар по голове, после которого рухнул на асфальт. От полученных травм пострадавший скончался.
По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 38-летний подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина забил до смерти мать, и полгода хранил в сарае ее мумию.
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