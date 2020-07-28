Видео: девушку жестко выдворили из ТЦ «Галерея» в Петербурге за отказ надеть маску
Петербурженка пожаловалась, что ее избили охранники. В больнице выяснилось, что пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru
Двадцатилетнюю девушку жестко выдворили из ТЦ «Галерея» в Петербурге за отказ надеть маску. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики сообщили об инциденте в полицию.
Процесс выдворения, когда двое охранников тащили нарушительницу за руки и за ноги по полу к выходу через весь торговый центр, сняла на видео приятельница пострадавшей. Она утверждала, что причиной инцидента стал отказ покупательницы надеть медицинскую маску. Охранники в кадре заявляли, что девушка словесно оскорбила одного из них, после чего к ней и решили применить силу.
В ТЦ «Галерея» 5-tv.ru сообщили, что посетительница зашла в помещение без медицинской маски. Ей сделали замечание и попросили надеть. Маски у нее не было, она отказалась ее приобретать, тогда ее попросили покинуть ТЦ. Но она проигнорировала просьбы охраны и пыталась попасть в ТЦ. Тогда ее вывели. Охрана вызвала полицию. Другие обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженку избили и ограбили из-за детской ссоры.
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