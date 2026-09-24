Массовые протесты вспыхнули в столице Испании. Мадрид всколыхнула история пожилой женщины, у которой решили отобрать квартиру. Пенсионерка провела в ней всю жизнь, причем в доме, расположенном в одном квартале от резиденции премьера. И исправно платила налоги. Но это не помогло. Когда ее пенсия стала ниже ежегодных отчислений в казну, власти решили оперативно выселить законопослушную жительницу.

Тысячи человек вышли на улицы не только чтобы поддержать соотечественницу, но и задать вопрос — почему миграционные проблемы руководство не решает так же быстро? Чего удалось добиться протестующим, покажет корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

На защиту всего одной женщины в Мадриде вышли несколько тысяч человек. Требовали диалог с властями, но вместо этого сверху пришел приказ силовикам — к атаке и задержаниям. Аресты единичные, но при этом показательно жесткие. Уже через минуту силовики готовы идти в рукопашную стенка на стенку… Участники митинга снова не собираются отступать…

Протестующие соединились в одну живую цепь и медленными шагами начинают двигаться в сторону полицейского кордона, а полицейские уже опустили забрала касок и, кажется, готовы к штурму.

Всего за несколько минут мирная протестная акция превращается в настоящую баталию.

Уже начались прямые стычки протестующих и полиции. Полиция применяет шумовые патроны. А протестующие в свою очередь закидывают их бутылками, камнями, в общем, любым мусором, который попадается под руку.

Поводом стала история, которая до глубины испанской души поразила местных жителей своим цинизмом. Городские власти и суд решили выселить из квартиры пенсионерку, которой 87 лет. Из них последние 70 она жила в квартире, которую арендовала в центре города. До сих пор денег хватало, пока в стране не начался кризис.

Квартира находится в центре Мадрида — в самом фешенебельном и одновременно правительственном квартале. Желающие отнять жилплощадь нашлись на самом верху. Власти Мадрида выкупили весь четырехэтажный пентхаус почти за 6,5 миллионов евро — и попросили его обитателей на выход.

«Она же не была сквотером, который живет без документов в чужом доме. К ней не было претензий 70 лет. Это безобразие, что с ней так поступают, когда тысячи человек живут в чужих домах, не платя за это ни цента, и с ними ничего никто не делает», — говорит местный ажитель.

Связки ключей стали символом этой волны протестов. От властей требуют вернуть квартиру Мари Кармен или обеспечить ее другим достойным жильем. До сих пор в мэрии предложили только место в так называемой государственной резиденции. Проще говоря — в доме для престарелых.

«Это выселения в интересах крупного бизнеса. И я уверена, нас ждет еще не один пример такой безжалостной погони за прибылью, которая очевидно нарушает одно из основных прав человека», — сказала правозащитник Лусия Нисталь.

При этом жители уверены: именно своей неумелой политикой власти и довели до нищеты Мари Кармен и еще тысячи испанцев. Правительство винят в отказе от дешевых энергоресурсов, который подстегнул инфляцию, безумных тратах на оборону и неспособности противостоять кризису мигрантов. В Сеуте, к примеру, за почти три месяца так и не смогли вернуть всех беженцев обратно в Марокко. Зато мадридскую пенсионерку Мари Кармен под гул толпы заставили покинуть родной дом и увезли, что примечательно, на карете скорой помощи. И доживет ли она теперь до дня, когда ей разрешат вернуться домой, — неизвестно…

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