ИИ сочиняет музыку, а Эрмитаж собирает полсотни стран: главные итоги форума объединенных культур

Российская культура не только сохраняет позиции в мире, но и становится основой для сотрудничества между странами. На форуме в Петербурге представили сразу несколько совместных проектов. Один из самых масштабных — это фильм «Черный шелк», снятый при поддержке Национальной медиа группы. А гости из Европы, Азии и Африки говорят о новых планах и хотят работать с российскими артистами. Как кино помогает создавать культурные связи — увидел Максим Прихода.

Пиксели на исполинском экране складываются в народные узоры. Их сменяет струнный техносюрреализм. Культурный код, написанный искусственным интеллектом. Он и музыку умеет сочинять! Присутствующим стоило бы напрячься! Но признанные мэтры уверяют: это инструмент, но не творец.

«Да все плохо, банально и все очень известно. Это может скопировать любой человек со слухом, с голосом», — сказал народный артист РФ Игорь Бутман.

Искусственный интеллект в искусстве — лишь одна из тем форума объединенных культур, где гости из полусотни стран обсуждают тренды и вечные ценности. Под сенью мировых шедевров.

Форум объединенных культур проходит не просто в культурной столице — в самом Эрмитаже! Где собрано все самое прекрасное, созданное человеком со всех континентов — с самых древних времен.

«Эрмитаж — блестящее порождение российской культуры и блестящий пример диалога культуры цивилизации в российской оболочке. И вот потому все сюда и стремятся», — сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Стремятся и итальянцы — презентовать книгу о России.

«Профессор Фаллико начал писать о России и Италии с того периода, когда еще не было России и Италии — это вообще о наших народах!» — сказал официальный представитель общества «Данте Алигьери» в России Алессандро Салаконе.

А гости из Камеруна мечтают снять кино с российскими актерами.

«Я хочу делать какой-то совместный проект между Россией и Камеруном. Ну потому что я всегда любил русскую культуру, и у нас в Африке мы очень обожаем Путина!» — сказал режиссер из Камеруна Жан Жэрвэз Нтсама Онана.

И именно кино сейчас — поле для самого масштабного международного сотрудничества. Это эксклюзивные кадры! Гости форума первыми видят трейлер самого ожидаемого блокбастера следующего года. Съемки нового российско-китайского фильма «Черный шелк» официально завершены. Сиквел «Красного шелка» — это новая история, основанная на реальных событиях. Один из главных героев — великий Рихард Зорге.

«Фильм получается более ярким, более зрелищным, в нем действие будет происходить и на дирижабле, и на корабле, и в самых разных точках нашей планеты, но в большой степени, конечно, в Шанхае и в России», — сказала представитель фильма Баланова.

Снимали в самых живописных местах! Но впечатлений хватит и в кинозале.

«Мы хотели показать размах и объектов, и экшена, и костюмов, и всего-всего-всего, то, что составляет суть кинематографа, хорошего большого кино. Госкорпорация «Ростех» поддерживает наше кино, нашу компанию. Потому что они понимают социальную значимость фильма. Чувствуют себя причастными к большому-большому кино, российскому, хорошему, международному кино и в России, и за рубежом», — сказал продюсер фильма «Черный шелк» Вадим Быркин.

Еще один мощный международный проект — «Альпийская баллада». История побега советского солдата и итальянской партизанки из немецкого концлагеря, снятая на Балканах международной командой кинематографистов. Яркая иллюстрация того, что российское кино не просто соответствует международному уровню, а задает его.

«Итальянка говорит по-итальянски, иногда сбивается на немецкий. И вот эта мощнейшая метафора того, что люди понимают друг друга, говоря на разных языках, мне кажется, это едва ли не самое важное, что нужно сегодня», — сказала продюсер фильма «Альпийская баллада» Екатерина Филиппова.

Снимали в Сербии. Там, говорит звезда «Трудно быть богом» и готовящегося к прокату «Черного шелка» Александр Радочич, российское кино принимают как родное.

«У нас похожие истории. У нас похожее отношение к жизни, к дружбе, к любви, к семье. У нас близость к вере. Мы понимаем русскую душу», — сказал актер Александр Радочич.

Бренд российского кино крепнет в первую очередь потому, что ценности, которые транслируют наши фильмы, интернациональны. И киноиндустрия — главная сфера, с помощью которой в Петербурге сегодня наводят культурные мосты.

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