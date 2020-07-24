Петербурженку избили и ограбили из-за детской ссоры — Видео
Нападение случилось в Калининском районе Северной столицы, где несколько детей не поделили между собой самокат.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Corinna Kley; 5-tv.ru
Нападение и ограбление произошли на улице Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга. Несколько детей играли во дворе, один из мальчиков одолжил у другого самокат и не вернул его, дети стали требовать его у матери должника. Получив отказ, они пожаловались сидевшим во дворе мужчинам — и те решили отомстить за парней. 5-tv.ru поговорил с женщиной, узнав от нее подробности происшествия.
По словам пострадавшей, она не вернула самокат детям, потому что не знала, кому из детей он принадлежит. Женщина собиралась сделать это, убедившись, кто настоящий хозяин вещи. Но в следующий раз вместо мальчиков к ней пришли трое незнакомых мужчин в состоянии алкогольного опьянения.
Попытки прояснить ситуацию не сработали, и конфликт перерос в избиение женщины. Ее ударили по лицу и в живот, после чего нападавшие сорвали с нее украшения и скрылись. Ей пришлось обратиться за помощью в полицию, а медики, с ее слов, зафиксировали у нее сотрясение мозга.
Первоначально сообщалось, что это сама женщина избила детей самокатом, после чего им понадобилась помощь врачей, на деле же она оказалась невиновной. Факт драки между детьми за самокат она не отрицает, сама же мальчиков не трогала.
Ранее 5-tv.ru писал про похожее происшествие в Татарстане, где на детей напала именно мать обиженного мальчика.
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