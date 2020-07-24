Петербурженку избили и ограбили из-за детской ссоры — Видео

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 20

Нападение случилось в Калининском районе Северной столицы, где несколько детей не поделили между собой самокат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Corinna Kley; 5-tv.ru

Нападение и ограбление произошли на улице Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга. Несколько детей играли во дворе, один из мальчиков одолжил у другого самокат и не вернул его, дети стали требовать его у матери должника. Получив отказ, они пожаловались сидевшим во дворе мужчинам — и те решили отомстить за парней. 5-tv.ru поговорил с женщиной, узнав от нее подробности происшествия.

По словам пострадавшей, она не вернула самокат детям, потому что не знала, кому из детей он принадлежит. Женщина собиралась сделать это, убедившись, кто настоящий хозяин вещи. Но в следующий раз вместо мальчиков к ней пришли трое незнакомых мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

Попытки прояснить ситуацию не сработали, и конфликт перерос в избиение женщины. Ее ударили по лицу и в живот, после чего нападавшие сорвали с нее украшения и скрылись. Ей пришлось обратиться за помощью в полицию, а медики, с ее слов, зафиксировали у нее сотрясение мозга.

Первоначально сообщалось, что это сама женщина избила детей самокатом, после чего им понадобилась помощь врачей, на деле же она оказалась невиновной. Факт драки между детьми за самокат она не отрицает, сама же мальчиков не трогала.

Ранее 5-tv.ru писал про похожее происшествие в Татарстане, где на детей напала именно мать обиженного мальчика.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Добровольцы ВСКС ликвидируют последствия паводка в Свердловской области
17:28
Футболист Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета
17:24
Полиция задержала массовку сериала с Гошей Куценко во время съемок в Петербурге
17:21
Петербурженку избили и ограбили из-за детской ссоры — Видео
17:10
Технологии Neuralink Илона Маска — первый шаг к порабощению людей?
16:58
Настоящие тираны: ТОП-4 знаков зодиака, представители которых любят унижать людей

Сейчас читают

Как чувствует себя Юрий Антонов после тяжелой операции?
«Даром никому был не нужен»: прокомментировала Толстая первый брак Собчак
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок