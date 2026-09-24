Горевой оценил интерес молодежи к спектаклю «Тихий Дон» в театре «Русская песня»

Актер театра и кино, педагог и режиссер Михаил Горевой объяснил, почему «Тихий Дон» в Московском государственном академическом театре «Русская песня» стал популярен среди молодежи. Театр открыл 12-й сезон именно этой постановкой и неспроста. Как отметил Горевой, несмотря на богатые афиши, в Москве не так много «настоящих» спектаклей, способных зажечь свет в душе зрителя.

«Этот спектакль выполняет основную работу — он долетает до душ человеческих и включает там свет, проникает туда. Вот что должен делать настоящий русский актер русского психологического театра», — сказал артист.

Горевой отметил, что в постановке соединяются казачьи песни, которые артисты исполняют вживую, и искренняя актерская игра. Вместе эти составляющие выполняют основную задачу театра.

«Мы занимаемся духовной работой. Если мы сумели зацепить зумеров, если они ожили, задышали душой, ну, Господи, идите к нам, зумеры! Иди ко мне, я тебе сделаю приятно, не сходя со сцены, ты почувствуешь такое, чего никогда не чувствовал», — обратился актер к молодежи.

Горевой подчеркнул, что в спектакле есть все для сильного впечатления: талантливая режиссура, великолепные декорации и свет. А главное — литературный материал, который и в прошлом тысячелетии, и в этом не оставляет человека равнодушным, будь то книга или ее воплощение на театральной сцене.

«Что может быть сейчас более актуально, чем нобелевский роман о любви во время гражданской войны в моей стране? Молодцы, зумеры, чувствуете время. Приветствую зумеров в нашем зале, приходите», — заключил Горевой.

Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе за роман-эпопею «Тихий Дон» в 1965 году— с формулировкой «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

Премьера масштабной музыкально-драматической версия романа в театре «Русская песня» состоялась 4 марта 2023 года. Режиссер и автор инсценировки — Дмитрий Петрунь, среди исполнителей главных ролей — Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырев, Дмитрий Миллер, Надежда Бабкина, Надежда Ангарская, Владимир Афанасьев, Михаил Горевой, Наталия Егорова и другие.

За три часа сценического действия перед зрителем проходят ключевые линии романа Шолохова, выстроенные в подобие «киномонтажа». В центре — судьба Григория Мелехова: любовь и предательство, семейные драмы, война и нравственный выбор. Его чувства к Аксинье — одна из главных линий, а исторические события служат фоном для разговора о верности, человеческих ценностях и поиске себя в меняющемся мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге стартовал 12-й Международный форум объединенных культур. В нем участвуют деятели искусства и эксперты из десятков стран. В центре внимания — развитие театра, кино и музейного дела, сохранение наследия и влияние искусственного интеллекта.

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