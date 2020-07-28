Спустя 5 месяцев после развода: Майли Сайрус помолвлена с новым бойфрендом?

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Алиса Старжевская
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Появилась информация, что знаменитая певица снова собралась под венец.

Спустя 5 месяцев после развода: Майли Сайрус помолвлена с новым бойфрендом?

Фото: Zuma\TASS

Американская певица Майли Сайрус и ее бойфренд австралийский исполнитель Коди Симпсон, похоже, решили связать себя узами брака. По сообщению источника, рассказавшего радостную новость изданию In Touch, возлюбленный Сайрус сделал ей предложение, и она ответила согласием.

Помолвка двух знаменитостей произошла спустя пять месяцев после развода Сайрус с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Как рассказал инсайдер, расставание со своим первым мужем певица восприняла как «опыт, который ее многому научил». По его словам, с тех пор она «стала более зрелой», поэтому на этот раз «сделает все правильно».

Вместе с тем пока сама Сайрус не сделала никаких заявлений по поводу появившейся информации.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт состояли в отношениях десять лет, из которых два года провели вместе в статусе мужа и жены, напоминает Gossip Cop. Влюбленные расстались летом 2019-го, а спустя два месяца звезда закрутила новый роман.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда турецких сериалов женится на российской модели.

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