Звезда турецких сериалов женится на российской модели

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Алина Потёмкина
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Пара решила связать себя узами брака, но пока не определилась с датой свадьбы.

Звезда турецких сериалов женится на российской модели

Фото: Instagram @tuantunali

Звезда турецкого сериала «Ранняя пташка» Туан Туналы решился на ответственный шаг. Актер сделал предложение своей девушке, модели из России Яне Мазановой, предложение руки и сердца.

Слухи о том, что артист намерен связать себя узами брака с россиянкой, ходили давно. Но теперь он развеял сомнения скептиков, подтвердив информацию о помолвке журналистам, пишет StarHit.ru.

«Мы вместе уже восемь месяцев, и я считаю, что Яна — моя половинка. Уверен, что решение связать себя узами брака — верное», — сказал Туналы.

Никаких деталей будущего торжества пара пока не раскрыла. Учитывая, что ситуация с короновирусом в Турции сейчас непростая, есть большая вероятность, что свадьбу влюбленные сыграют уже в следующем году, пишут «Дни.ру».

Яна Мазанова и Туан Туналы встречаются пару лет. С недавних пор девушка живет в Стамбуле. Сначала она работала моделью, а потом и сама увлеклась фотосъемкой. Сейчас она часто снимает своего молодого человека.

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