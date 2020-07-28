Как отмечают День Крещения Руси в российских регионах
Великий князь Владимир 28 июля 1032 года назад принял православие и определил исторический путь нашей страны.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В России сегодня отмечается День Крещения Руси. Церковь чествует великого князя Владимира. 1032 года назад 28 июля он принял православие и определил исторический путь нашей страны.
В Храме Христа Спасителя праздничную литургию совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В полдень в церквях по всей стране зазвонили колокола. В том числе в петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.
«Для нас это событие, для верующих людей, знаменательное, потому что, если бы не было Крещения Руси, то, наверное, не было и тех великих личностей, которых мы сегодня имеем в истории. И Достоевский, и Чайковский, и Глинка, и все прочие. И тот город, в котором мы находимся, Санкт-Петербург, наверное, может он и существовал бы, но не в таком великолепии, величии», — сказал насельник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Филарет (Пряшников).
Особые торжества сегодня в древнем Херсонесе — в Севастополе. Там, где состоялось крещение великого князя Владимира. Сотни верующих собрались на праздничный молебен в Свято-Владимирском соборе и прошли крестным ходом по улицам города. Этой традиции уже более полутора веков.
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