Как отмечают День Крещения Руси в российских регионах

В России сегодня отмечается День Крещения Руси. Церковь чествует великого князя Владимира. 1032 года назад 28 июля он принял православие и определил исторический путь нашей страны.

В Храме Христа Спасителя праздничную литургию совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В полдень в церквях по всей стране зазвонили колокола. В том числе в петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.

«Для нас это событие, для верующих людей, знаменательное, потому что, если бы не было Крещения Руси, то, наверное, не было и тех великих личностей, которых мы сегодня имеем в истории. И Достоевский, и Чайковский, и Глинка, и все прочие. И тот город, в котором мы находимся, Санкт-Петербург, наверное, может он и существовал бы, но не в таком великолепии, величии», — сказал насельник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Филарет (Пряшников).

Особые торжества сегодня в древнем Херсонесе — в Севастополе. Там, где состоялось крещение великого князя Владимира. Сотни верующих собрались на праздничный молебен в Свято-Владимирском соборе и прошли крестным ходом по улицам города. Этой традиции уже более полутора веков.

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