Собянин поздравил столичные отделения полиции с профессиональным праздником

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Мэр Москвы поблагодарил их за ответственный, сложный и порой опасный труд.

Собянин поздравил столичные отделения полиции с праздником

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с Днем полиции.

«Сердечно поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!» — написал градоначальник в своем канале в мессенджере МАКС.

Собянин подчеркнул, что ответственный, сложный и порой опасный труд полицейских приносит реальный и видимый результат. Мэр поблагодарил сотрудников внутренних органов за добросовестное выполнение служебного долга, стойкость, преданность делу и пожелал служения Отечеству.

«Люди мужества и чести, вы стоите на страже закона и справедливости. Обеспечиваете правопорядок и безопасность в Москве», — также написал Собянин, добавив, что правоохранители создают условия для спокойной жизни миллионов людей, проживающих в Москве.

Собянин пожелал полицейским и их близким здоровья, благополучия и душевного тепла.

Ранее мэр российской столицы поздравил с профессиональным праздником промышленников. По его словам, Москва продолжает традиции и приумножает славу крупнейшего индустриального и научно-инженерного центра России. Он подчеркнул, что сегодня на предприятиях города трудятся свыше 760 тысяч специалистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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