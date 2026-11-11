Собянин поздравил московских экономистов с профессиональным праздником

В России отмечают День экономиста. Сергей Собянин поздравил специалистов Москвы с профессиональным праздником. Глава города подчеркнул, что именно благодаря их работе цифры превращаются в реальные достижения, а столица сохраняет позиции среди крупнейших городских экономик мира.

«Они нужны везде — от социальных учреждений и ЖКХ до промышленных предприятий и ИТ-компаний», — написал мэр в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам Собянина, экономисты разрабатывают программы развития города и бизнеса, прогнозируют доходы и расходы, оценивают инвестиционные планы и помогают принимать важные управленческие решения. Их работа влияет на развитие практически всех сфер жизни Москвы.

Отдельно мэр отметил роль столицы в подготовке экономических кадров. Москва остается одним из крупнейших центров экономической науки и образования: в местных профильных вузах учится больше трети будущих экономистов России. Выпускники этих учебных заведений в дальнейшем пополняют кадровый состав предприятий и организаций по всей стране.

«Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде», — добавил Сергей Собянин.

Ранее Москва представила прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы. Согласно документу, валовой региональный продукт столицы будет увеличиваться на 1,5–2,5% ежегодно.

Основной вклад в экономический рост, как ожидается, внесет производственный сектор: выпуск обрабатывающей промышленности может прибавлять от 6% до 7,5% в год. Инвестиции в 2028–2029 годах прогнозируют на уровне роста 2,7–3,2%. При этом оборот розничной торговли, по оценкам властей, будет увеличиваться на 2,7–3,5% ежегодно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.