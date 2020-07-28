ЧП произошло в районе улицы малая Балканская.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, Instagram @kupchino_24

Поезда сошли с рельсов на юге Петербурга. ЧП произошло днем во вторник, 28 июля, в районе улицы малая Балканская. По информации 5-tv.ru, в Купчино возле железнодорожной станции произошло касательное столкновение двух грузовых составов. В результате опрокинулись два электропоезда и один полувагон. В ЧП пострадавших нет. Отмечается, что движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту. Обстоятельства инцидента уточняются.

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