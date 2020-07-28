Хабиб возвращается! Стало известно, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

Ближайший бой абсолютного чемпиона бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова состоится 24 октября. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, передает CNN.

Как заявил представитель спортивной ассоциации, Хабиб вновь войдет в октагон, чтобы сразиться с Джастином Гэтжи. Американец имеет статус временного чемпиона UFC в легком весе. В мае этого года он победил своего земляка Тони Фергюсона техническим нокаутом. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Последний на сегодня бой россиянина состоялся 7 сентября 2019 года против американца Джастина Порье. После смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова боец, вопреки предположениям, не ушел из MMA. Его родитель и бессменный наставник скончался 3 июля на 58-м году жизни от последствий, вызванных после инфицирования коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Нурмагомедов прокомментировал смерть отца.