Хабиб возвращается! Стало известно, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

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Валентин Черников
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Очередным соперником действующего чемпиона UFC станет американец Джастин Гэтжи.

Хабиб возвращается! Стало известно, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Ближайший бой абсолютного чемпиона бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова состоится 24 октября. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, передает CNN.

Как заявил представитель спортивной ассоциации, Хабиб вновь войдет в октагон, чтобы сразиться с Джастином Гэтжи. Американец имеет статус временного чемпиона UFC в легком весе. В мае этого года он победил своего земляка Тони Фергюсона техническим нокаутом. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Последний на сегодня бой россиянина состоялся 7 сентября 2019 года против американца Джастина Порье. После смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова боец, вопреки предположениям, не ушел из MMA. Его родитель и бессменный наставник скончался 3 июля на 58-м году жизни от последствий, вызванных после инфицирования коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Нурмагомедов прокомментировал смерть отца.

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