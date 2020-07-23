Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Известный тренер Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, полученных после заражения коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @khabib_nurmagomedov
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова решил нарушить молчание. На своей странице в Instagram боец написал, что родитель научил его практически всему в жизни.
«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал Нурмагомедов.
Подписчики поддержали российского спортсмена и пожелали райской жизни его почившему родителю, выразив твердую уверенность, что Хабиб Нурмагомедов — достойный сын своего отца.
Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова не стало 3 июля. Он скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений, полученных после заражения коронавирусом. За свою недолгую жизнь отец Хабиба добился очень многого: мастер спорта СССР по вольной борьбе, он был старшим тренером сборной Дагестана по боевому самбо. В качестве наставника Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что менеджер Нурмагомедова сделал заявление относительно продолжения спортивной карьеры убитого горем бойца.
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