Видео и фото с места обрушения перекрытий в бывшем общежитии РЖД в Рязани

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Василий Заика
Эксклюзив 29

ЧП произошло днем 28 июля на Вокзальной улице.

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео и фото с места обрушения перекрытий в бывшем общежитии РЖД в Рязани. Как отметили в пресс-службе городской администрации, сигнал о ЧП поступил в оперативные службы днем 28 июля.

5-tv.ru

На кадрах виден масштаб разрушений в жилом пятиэтажном доме 1968 года постройки на Вокзальной улице. По данным мэрии, частичное обрушение в душевой комнате произошло из-за изношенности деревянного напольного покрытия.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают все городские экстренные службы. Ликвидация последствий ЧП начнется в ближайшее время. В 2022 году в здании должен был начаться ремонт инженерных коммуникаций. Другие подробности уточняются.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перекрытия обрушились в пятиэтажке в Рязани.

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