Перекрытия обрушились в пятиэтажке в Рязани
В результате ЧП из здания были эвакуированы более полусотни человек.
Фото: www.globallookpress.com © Franziska Ritter
Межкомнатные перекрытия и деревянный обрушились в жилом пятиэтажном доме в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, площадь обрушения в здании № 38 на улице Вокзальной составляет 36 квадратных метра. В результате ЧП из здания были эвакуированы более полусотни человек. О пострадавших и погибших информация не поступала. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
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