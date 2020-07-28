Перекрытия обрушились в пятиэтажке в Рязани

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Алиса Маркова
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В результате ЧП из здания были эвакуированы более полусотни человек.

Перекрытия обрушились в пятиэтажке в Рязани

Фото: www.globallookpress.com © Franziska Ritter

Межкомнатные перекрытия и деревянный обрушились в жилом пятиэтажном доме в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, площадь обрушения в здании № 38 на улице Вокзальной составляет 36 квадратных метра. В результате ЧП из здания были эвакуированы более полусотни человек. О пострадавших и погибших информация не поступала. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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