Перекрытия обрушились в пятиэтажке в Рязани

Межкомнатные перекрытия и деревянный обрушились в жилом пятиэтажном доме в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, площадь обрушения в здании № 38 на улице Вокзальной составляет 36 квадратных метра. В результате ЧП из здания были эвакуированы более полусотни человек. О пострадавших и погибших информация не поступала. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.