Машинист пострадал при столкновении поездов в Петербурге
ЧП с участием товарных составов произошло днем во вторник, 28 июля, в Купчино.
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Фото, видео: МЧС РФ, Instagram @ kupchino_24
Машинист пострадал при столкновении поездов в Петербурге. ОБ этом сообщили в Управлении на транспорте МВД. ЧП с участием товарных составов произошло днем во вторник, 28 июля, в районе улицы Малая Балканска у станции Купчинская. В результате составы с электровозами и одним порожним вагоном сошли с рельсов. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Региональное управление МЧС добавляет, что участок железной дороги на месте происшествия перекрыт. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.
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