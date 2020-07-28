Машинист пострадал при столкновении поездов в Петербурге. ОБ этом сообщили в Управлении на транспорте МВД. ЧП с участием товарных составов произошло днем во вторник, 28 июля, в районе улицы Малая Балканска у станции Купчинская. В результате составы с электровозами и одним порожним вагоном сошли с рельсов. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Региональное управление МЧС добавляет, что участок железной дороги на месте происшествия перекрыт. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.